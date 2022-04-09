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«Страна, которая ест мороженое в минус 38»: Добронравов — о бесперспективности санкций против русских

По словам актера, другому миру нас сложно понять.

«Страна, которая ест мороженое в минус 38»: Добронравов — о бесперспективности санкций против русских
Виктор Добронравов. Фото: Global Look Press

Актер Виктор Добронравов в шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что другому миру сложно понять русского человека.

Виктор Добронравов
Виктор Добронравов. Фото: Global Look Press

«Ну вот сейчас она обложили всю страну санкциями, замораживают резервы. Что? Они думают, что все. Ребята, русским сейчас так плохо будет. Что? Они не понимают, с кем они связались. Страна, которая ест мороженое в минус 38».

Виктор Добронравов

Как отметил актер, в такой непростой ситуации россияне живут, работают, ненавидят и любят. «Мы — живые люди. Все пройдет – пройдет и это. Все, что сейчас происходит — вызывает у меня презрение. Я с удовольствием буду ездить в другие страны путешествовать. Мир велик. Я обращу свой взор в другую сторону. Сейчас время самоиндефикации и определения. Гордишься ты или не гордишься. Мне не стыдно, что я русский», — заявил Виктор Добронравов.

Напомним, что против России были применены со стороны Европы и США беспрецедентные по своим масштабам санкции. Однако наша экономика пока их выдерживает.

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Виктор ДобронравовЕвропаРоссияСШАшоу "Эмпатия Манучи"