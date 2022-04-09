«Не нравилась себе»: Ангелина Дубровская ради идеальной фигуры удалила ребра

Блогер с миллионом подписчиков в соцсетях рассказала, почему прибегнула к кардинальным мерам изменения тела.

Дизайнер Ангелина Дубровская исправила фигуру у пластического хирурга. Знаменитость сделала тонкую талию, но лишилась нескольких ребер.

Богатый блогер с изящной фигурой не нравилась себе из-за боков, которые появлялись при наборе нескольких лишних килограммов.

«Ни липолитики, ни массажи, ни ручные аппараты — ничего не убирало», — пожаловалась Ангелина в личном микроблоге.

Поэтому Дубровская решилась на удаление ребер.

«Чтобы бока выглядели худыми и нравились мне, должен быть вес 41-42 килограммов. Каждый раз, когда я набирала до 43-45, они возвращались. Я постоянно думала о них. Не нравилась себе, стеснялась даже ходить голой перед собой», — заявила блогер.

Теперь Ангелине предстоит долгий период восстановления. Знаменитость должна пользоваться ортопедической подушкой, носить специальные чулки и корсет до заживления ран.

«Вы скажете, что у меня психические проблемы. Окей. Соглашусь. Пусть будет так. Нормальный человек себе ребра не будет ломать ради худой талии и липосакции делать не будет», – призналась Дубровская.

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