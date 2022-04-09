«Главное, выйти из кризисной ситуации»: врач рассказал про состояние попавшего в реанимацию Киркорова

Накануне 89-летний артист Бедрос Киркоров попал в реанимацию. У народного артиста – острая сердечная недостаточность. Отец Филиппа Киркорова столкнулся с отложенными последствиями коронавируса, ударившего по сердечно-сосудистой системе великовозрастного пациента.

Сейчас Киркоров-старший преодолел острое состояние при помощи реанимационных мероприятий в больнице. Известный врач Сергей Длин рассказал МК.ru, как самочувствие звездного пациента.

«Надеемся, что его организм справится с непростой ситуацией, в которую он попал. Он сегодня находится в больнице и получает хорошее лечение. Большой процент людей после реанимации восстанавливается, но в данном случае нужно наблюдать первые дни, как организм приходит в себя. Главное выйти из кризисной ситуации и начать реабилитацию», — подчеркнул доктор.

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