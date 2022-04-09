«Маша сидит в другой стране»: Виктор Добронравов оценил конфликт в семье Владимира Машкова

По словам актера, его коллега в Америке смотрит телевидение и неудивительно, что у нее своя точка зрения.

Актер Виктор Добронравов в шоу «Эмпатия Манучи» высказался о конфликте в семье худрука Владимира Машкова, который потребовал, чтобы его дочь вернулась из Америки в Россию и просила прощения у своих соотечественников.

«То, что происходит в масштабах стран – то же самое. Мы – семья. Очень страшные и бывают длительные ссоры родителей с детьми. Родители и дети годами не разговаривают. Мы родные со всеми странами. И очень сильно можно разругаться, рассориться с самыми близкими. Только с самыми близкими людьми можно быть настолько нетерпимым. Мы ничего не знаем. Владимир Львович приближен к государственной службе. Маша сидит в другой стране. Смотрит телевидение и естественно ей такое попадает». Виктор Добронравов

Как отметил Виктор Добронравов, сам он со своим отцом практически не ссорится. «Мы три с половиной месяца во время карантина провели вместе на даче. Восемь взрослых, трое детей и четыре собаки. Мы называли это испытание любовью. Это был такой кайф. И у брата такое же ощущение. Мы никогда не были так близки, как тогда», — заявил Виктор Добронравов.

Напомним, что Виктор Добронравов и Мария Машкова сыграли вместе в сериале «Не родись красивой». Мария Машкова уже много лет проживает в США. Отца она слушать не стала и в Россию не вернулась.

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