«Бесхребетное и беспринципное перекати-поле»: Шукшина намекнула на проституцию Нетребко

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» сделала репост записи из «Родительского Всероссийского сопротивления», где нелестно отзываются об оперной диве Анне Нетребко. Тем самым она намекнула, что у нее такая же позиция.

В сообщении, в частности, отмечается, что Анна Нетребко не собирается оправдываться за свои поступки.

«Люди, у которых нет родины, не предатели. Они ж ничего не предают. Они просто бесхребетное и беспринципное перекати-поле, которое катится туда, где деньги дают. Иначе говоря, это проститутки». Родительское Всероссийское сопротивление

Далее говорится, что проблема даже не в самой Анне Нетребко, а в обществе, которое подобных людей не отторгает, а делает своими кумирами. Также отмечается, что у Нетребко подписан контракт с Мариинкой. Так что ей действительно незачем оправдываться. У нее все хорошо.

Ранее Анна Нетребко отмечала, что не собирается ни перед кем оправдываться. «Против своей родины я не шла и не пойду, и для этого не нужно делать какие-то громогласные заявления, которые сейчас все от нас требуют», — говорила, в частности, Анна Нетребко.

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