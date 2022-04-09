Низкие продажи, маленькие залы: Максим Галкин жалуется на жизнь в Израиле

Телеведущий Максим Галкин с семьей скрылся в Израиле. Там артист собирается отправиться в тур с концертами, график выступлений расписан на июнь. А это значит, что возвращаться в Россию чета звезд не собирается.

Тем временем, Галкин расстраивается из-за жизни на Земле обетованной. Оказалось, его ожидания не совпали с реальностью: артистом он на деле вышел здесь не очень востребованным. Билеты продаются не так активно, как ему хотелось бы, да и цены на них установлены едва ли не минимальные. А Галкин все-таки в России огромные залы собирал.

«Вчера Максим Галкин заходил в парикмахерскую в городе Хайфа. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все», — ссылается на свой источник МК.ru.

Причем, местные организаторы говорят, что цены на билеты завышенные. Напомним, они начинаются у Галкина от 224 шекелей, что составляет более 5 тысяч рублей. А сами площадки для концертов уступают российским по масштабам – они куда менее вместительны.

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