Три диплома, богатая жена: как живет сын Валерии от Шульгина в Швейцарии

У певицы Валерии трое детей от Александра Шульгина. Старшая дочь Анна, она же Шена, строить карьеру певицы в России. Младший сын Арсений почти два года назад обзавелся семьей и живет в Москве, а средний Артемий Шульгин много лет назад перебрался в Швейцарию.

Ранее 27-летнего звездного наследника критиковали за демонстративно-роскошную жизнь: его соцсети пестрили дорогими подарками родителей — часами Rolex и премиальными авто. Но со временем Артемий остепенился. Он окончил престижный Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами («Бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «Саунд-дизайнер»). А три года назад женился на своей однокласснице Наталье Коренной.

Невестка Валерии — дочь бизнесвумен из Новокузнецка, главы компании «Кузнецкие ферросплавы». Уже несколько лет Артем работает на швейцарский лейбл The Hana Road Music Group и уверяет, что всего добился сам, пройдя путь от помощника звукоинженера до руководителя компании. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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