Новости шоу-бизнеса: какую пенсию получает Пугачева, кто из звезд владеет недвижимостью в Прибалтике, Нетребко не хочет оправдываться

Сколько Алла Пугачева пенсии получает от государства, что думает Анна Нетребко о происходящем после своего громкого заявления, кто из звезд владеет недвижимостью в Прибалтике – эти и другие новости стали главными на сайте Teleprogramma.pro.

Сын и жена не приехали на похороны Жириновского

8 апреля прошли проводы в последний путь политика Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР был похоронен на Новодевичьем кладбище, но попрощаться с ним старший сын Игорь Лебедев и жена Галина не пришли.

Николаев, Мороз, Моисеев, Укупник: кто из звезд имеет домик в Прибалтике

Сразу несколько звезд оказались невъездными в Латвию. Список фамилий внушительный. Среди них есть те, кто имеет недвижимость в Прибалтике. Это, например, Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Борис Моисеев, Дарья Мороз.

Нетребко высказалась о происходящем

Оскандалившаяся оперная дива Анна Нетребко высказалась о происходящем. Звезда подчеркнула, что оправдываться ни перед кем не собирается, но, мол, кое-что нужно прояснить:

«Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что?», — выразилась артистка.

В каких условиях поселилась Пугачева в Кесарии

В современной Кесарии, где живет Алла Пугачева с семьей, проживает чуть больше 5 тысяч человек и действительно есть клиника для состоятельных людей. Здесь приятный средиземноморский климат и есть развлечение для богатых — поля для гольфа и гольф-клуб. А вот школа всего одна и то начальная.

Имеется также гостиница и музей. Недалеко располагается главная достопримечательность этого места — экспозиция под открытым небом в виде древнего города с тем же названием — Кесария, который основал небезызвестный царь Ирод.

Сестра Фриске родила

Наталья Фриске, младшая сестра певицы Жанны Фриске, родила дочку. Она сразу же поделилась радостью со своими подписчиками, рассказав, что малышка появилась на свет крупненькой — ростом в 52 сантиметра и весом в 4 килограмма 470 граммов.

Счастливый дедушка рассказал о своей встрече с внучкой: «Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном».

Какую пенсию получает Пугачева

Алла Пугачева давно завершила карьеру и теперь главным добытчиком в семье является муж. Стало известно, какую пенсию платит примадонне государство. Как у народной артистки, выплата по старости у звезды весьма немаленькая — около 55 тысяч рублей. Конечно, артистка привыкла к более глобальным тратам, и на проживание в Израиле ей вряд ли хватает своей пенсии.

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