С детства в Европе: как и где живет единственная дочь Ренаты Литвиновой

Единственную дочь Ульяну Рената Литвинова родила 20 лет назад от бизнесмена-миллионера Леонида Добровского. С самого детства девочка живет в Европе. Родители обеспечили ей богатую беззаботную жизнь.

Ульяна отучилась в престижном британском пансионе, среднюю школу закончила в Париже, а два года назад поступила на дизайнера в Королевскую академию изящных искусств Антверпена.

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Дочь Литвиновой — будущий фэшн-дизайнер. Получив диплом, планирует устроиться в модные дома Balenciaga или Vetements — это любимые бренды ее мамы, а лет через пять открыть собственную марку одежды. В свободное время Ульяна пишет картины и снимается в маминых фильмах. В прошлом году она блеснула в фильме мамы «Северный ветер». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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