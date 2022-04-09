«Именем Алла сейчас называют не так часто»: Садальский – об именинах Пугачевой

Актер подчеркнул, что празднуется день Аллы только раз в году.

Актер Стас Садальский нередко рассказывает увлекательные и малоизвестные вещи не только про звезд, но и об их именах. Накануне он поведал, что отмечаются именины Аллы. Причем, почитают в этот день святую Аллу Готфскую.

«Именины Аллы празднуют только раз в году 8 апреля. День Ангела. Именем Алла сейчас называют девочек не так часто. Сегодня редко встретишь маленькую девочку по имени Алла. Тем не менее, некоторые родители отдают ему предпочтение и называют так дочерей. А ведь это очень красивое имя с необычной историей. Особую распространенность оно получило в середине двадцатого столетия», — рассказал актер.

К слову, он разместил фото Аллы Пугачевой. Праздновала ли сама примадонна свои именины, неизвестно – она давно не появляется в Сети, скрывшись в Израиле.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!