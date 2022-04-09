Каролина Севастьянова разделась до нижнего белья и прикрыла прелести жакетом

Звезда гимнастики, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова в Москве уже несколько недель. Сюда красотка перебралась из Монако и теперь очень тоскует по морю и солнцу. Чтобы отвлечься, гимнастка устраивает фотосессии, в том числе довольно откровенные.

На одной из съемок Севастьянова блеснула красотой в нижнем белье, позируя для селфи в черно-белом стиле. На плечи спортсменка накинула жакет, прикрывший на время перерыва ее наготу, и все же подчеркнувший ее внушительное декольте.

Напомним, Севастьянова стала олимпийском чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году. Вскоре она закончила карьеру, но по-прежнему поддерживает форму для себя.

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