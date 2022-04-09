«Там их любят и будут на руках носить?»: Бородина – о продающих квартиры и сбегающих из страны звездах

Телеведущая Ксения Бородина прочитала высказывания Андрея Макаревича о россиянах и вновь поразилась тому, как себя ведут люди, сбегающие из страны. Она у себя в микроблоге разразилась множеством вопросов относительно их позиции.

«Ну вот с одной стороны, это выбор каждого оставаться ли тебе в этой стране или бежать с корабля. Но просто уйти же можно тихо, а можно бежать и лить говно на то место, благодаря которому о тебе узнали, где остались твои близкие, твои фанаты, люди, которые верили тебе! Еще раз скажу, ну беги, только я вот не пойму, а зачем бежать? Тебя что кто-то обижает?! Зачем они все продают тут квартиры? А там их любят сейчас и будут на руках носить?!», — вопрошает звезда в Telegram.

К слову, недавно стало известно, что Иван Ургант распродает свою дорогостоящую недвижимость. А Ксения Собчак уже выручила почти миллиард рублей за квартиру в центре Москвы. Значит ли это, что звезды будут эмигрировать, покажет время.

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