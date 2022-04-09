«Грустно, без обычного шарма»: вышагивающую по Парижу Литвинову захейтили в Сети

На днях Рената Литвинова испугала многих поклонников кадрами из больницы. Дива выглядела изможденной и потерянной, в казенной одежде на больничной койке. Позже она прислала худруку МХТ свой «Больничный» документ как подтверждение, что ей нездоровится.

Но накануне Литвинова уже вышагивала по улицам Парижа. Правда, кто-то в Сети заметил, что Рената уже не та. Многие и вовсе начали откровенно хейтить актрису.

«Скоро начнется депрессия от ненужности», «Старуха Шапокляк», «Как сорока», «Да, в России была дива, а там как все», «Апофеоз безвкусицы», «Лучше не возвращайся, там и живи до смерти», «Слилась с толпой», «Ужасное фото», «Грустно выглядите, без обычного шарма», — пишут фолловеры.

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