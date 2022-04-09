«Легко ли стать артистом?»: Мишель Серова рассказала, как построить успешную карьеру на сцене

Единственная дочь Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой – Мишель в юности хотела стать журналистом. Но гены взяли свое и звездная наследница решила получить профессиональное образование в сфере музыки. В прошлом году похвасталась дипломом Гнесинки и теперь строит карьеру певицы.

Накануне Мишель порассуждала о том, что нужно артисту для успешной карьеры.

«Может, вы спросите меня, а легко ли стать артистом? Что для этого требуется? Знания? Талант? Деньги ? Связи? Коммуникабельность? Миллионы подписчиков в тик-ток? Мне кажется, нужно все. Каждый этот аспект дает артисту определенный толчок вперед. Безусловно, каждый фактор влияет на будущее и не стоит безразлично относится к любому из них», — написала Мишель в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно Серова представила свою новую песню «Любимая», а на днях отметила свой 29-й день рождения.

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