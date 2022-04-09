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«Все изменилось»: Седокова запечатлелась с округлившимся животиком

Таким образом артистка напомнила о событиях пятилетней давности.

«Все изменилось»: Седокова запечатлелась с округлившимся животиком
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Почти два года назад Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Периодически артистку подозревают в беременности. Накануне она подогрела слухи, показав в своей соцсети фото с округлившимся животиком. Оказалось, что это снимок пятилетней давности, а певица таким образом решила поздравить сына с днем рождения.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: соцсети

«Ровно пять лет назад все изменилось. С днем рождения, сыночек», — написала Седокова.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: соцсети

Напомним, сына Гектора Анна Седокова родила от бизнесмена Артема Комарова, с которым рассталась сразу после рождения малыша. Также у певицы есть две старшие дочки – Алина Белькевич и Моника Чернявская.

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