Бежали за спокойствием, но нашли тревогу: что происходит с Пугачевой и Галкиным в Израиле после теракта

Телеведущий с женой уже несколько недель находятся за пределами страны.

Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России, предпочтя в это непростое время Родине Израиль. Они обосновались в Кесарии на роскошной вилле, детей определяют в местную школу. Глава семьи готовится к гастролям по стране. Правда, они оказались под угрозой отмены, как и вся спокойная и размеренная жизнь, за которой приехали звезды.

Накануне в центре Тель-Авива произошел теракт. Палестинец открыл огонь по мирным жителям и нескольких человек убил. Сейчас власти страны опасаются обострения конфликта между израильтянами и палестинцами. Поскольку те собираются на первую молитву священного месяца Рамазана в Иерусалим, в мечеть Аль-Акса. В прошлом году это уже привело к столкновениям.

Сайт Мир24 сообщает, что полиция призвала граждан быть бдительными. Хоть и Тель-Авив считается одним из самых безопасных городов мира. Но сейчас в городе царит настоящее напряжение.

Галкин и Пугачева находятся в полусотне километров от Тель-Авива, до Иерусалима им 120 км. Явно сейчас они далеки от того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Военные действия в Израиле, к слову, продолжаются с Палестиной десятилетиями.

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