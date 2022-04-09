«Давай помиримся»: проигнорировавший похороны Жириновского сын молит о прощении

Владимир Жириновский на 76 году жизни скончался после продолжительной болезни, вызванной осложнениями коронавируса. Деятеля похоронили на Новодевичьем, проститься с ним пришли друзья и коллеги, в том числе президент Владимир Путин.

А вот старший сын Жириновского, Игорь Лебедев с матерью проигнорировали панихиду. Не появились они и у могилы политика. Известно, что первенец отрекся от отца из-за взглядов на политику партии. Он даже отказался от фамилии, став Лебедевым по матери. Это, по слухам, сильно подкосило Владимира Вольфовича.

Но, судя по тому, что на могиле Жириновского от старшего сына появился венок «Давай помиримся», проигнорировавший похороны отца наследник все-таки раскаивается и уже молит о прощении, пишет «Экспресс-газета».

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