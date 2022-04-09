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«Давай помиримся»: проигнорировавший похороны Жириновского сын молит о прощении

8 апреля политика проводили в последний путь.

«Давай помиримся»: проигнорировавший похороны Жириновского сын молит о прощении
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

Владимир Жириновский на 76 году жизни скончался после продолжительной болезни, вызванной осложнениями коронавируса. Деятеля похоронили на Новодевичьем, проститься с ним пришли друзья и коллеги, в том числе президент Владимир Путин.

А вот старший сын Жириновского, Игорь Лебедев с матерью проигнорировали панихиду. Не появились они и у могилы политика. Известно, что первенец отрекся от отца из-за взглядов на политику партии. Он даже отказался от фамилии, став Лебедевым по матери. Это, по слухам, сильно подкосило Владимира Вольфовича.

Игорь Лебедев. Фото: Владимир Веленгурин / КП

Но, судя по тому, что на могиле Жириновского от старшего сына появился венок «Давай помиримся», проигнорировавший похороны отца наследник все-таки раскаивается и уже молит о прощении, пишет «Экспресс-газета».

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