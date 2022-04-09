Цвета неба: Клава Кока в бикини игриво повязала косыночку на бедра

Звезда современной сцены Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, любит будоражить поклонников снимками в бикини. Даже находясь вдали от пляжа и моря, красавица нет-нет да найдет парочку фото с отдыха, которые еще не показывала.

На этот раз красотка продемонстрировала, как она позировала на Мальдивах. Клава в комплекте цвета неба позировала на фоне океана, повязав на бедра косыночку в тон. Изящная и утонченная поза певицы демонстрировала всю красоту ее фигуры.

Отметим, что недавно Кока вернулась из Дубая. Оттуда она показывала не так много пляжных кадров, к сожалению поклонников.

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