«Немало так накатил»: внук Пугачевой дал бесплатный концерт в Нью-Йорке

Старший внук Аллы Пугачевой, скрывшейся в Израиле с мужем Максимом Галкиным, остается в России. Никита Пресняков не стал покидать страну, предпочтя остаться здесь.

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В отсутствие концертов музыкант вспомнил, как когда-то бесплатно выступал в США перед местной публикой. Это получилось весьма оригинально, но результат вышел достойный – внук Пугачевой показал видео с выступления. Зал одобрял и аплодировал появлению русского певца на сцене.

«На зимние каникулы были в Нью-Йорке, и пошли в бар когда-то в этом баре сам Джимми Хендрикс играл. Я так громко подпевал все песни, что местная группа позвала на сцену спеть с ними! Это было незабываемые эмоции, я так не ожидал и уже немало так накатил, что слова, которые столько лет знал наизусть, просто куда-то вылетели, поэтому с телефончиком подстраховываюсь», — рассказал, как это было, артист.

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