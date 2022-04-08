«Депрессняков не возникло»: на фоне слухов о разводе жена Моргенштерна рассказала, как на самом деле сейчас живет

А вот Алишер Моргенштерн предпочитает особо не светить сейчас свои чувства.

Вот уже несколько дней ходят упорные слухи о том, что Алишер Моргенштерн решил разойтись с Диларой Зинатуллиной. То рэпер приведет в социальных сетях строки из своего нового трека, где он сетует, что так и не стал хорошим мужем. То его друзья подтвердят эти разговоры.

Правда блогер Лена Миро заверила в своем «ЖЖ» — все нормально у ребят, просто хотят пропиарить новый альбом Моргенштерна, вот и напоминают о себе, подогревая слухи.

И вот Дилара все-таки решила рассказать в социальных сетях, как у нее дела. Правда без особой конкретики. Тем не менее, судя по ее радужным посланиям, становится очевидно – вряд ли с таким настроением люди расстаются.

«Депрессняков у меня не возникло, но я была очень к этому близка, прям еще чуть-чуть, и мне бы такой диагноз поставили. Обалдеть! Но нет, я обошла этот недуг стороной и сейчас сверкаю! У меня много идей, я привезла свою девочку-фотографа, мы каждый день работаем, так что настоятельно рекомендую готовиться к сочному контенту!» — рассказала жена Моргенштерна.

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