«Я в шоке от такого»: Бородина и Боня запечатлели себя без фильтров и фотошопа

Телеведущая решила похвастаться не только образом с модной косухой, но и естественной красотой.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она привыкла постоянно быть под прицелом камер. Телеведущая не скрывает, что любит проводить время дома с дочками. Однако после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет.

Поклонники заметили, что и ее наряды стали более откровенными. Обычно звезда всегда делает укладку и макияж, а дома снимает себя с фильтрами.

Но 8 апреля Бородина решила поделится честными кадрами. Она отправилась в гости к Кате Жуже. Телеведущая облачилась в джинсы с высокой посадкой и синие лофиеры. Изюминку образу придала белая косухе. Ксения покрасовалась на камеру с макияжем, а волосы она собрала в хвостик. При этом она не скрыла круги под глазами.

«Частенько просите без фильтров. Вот», — заявила звезда.

Примечательно, что в этот же день опубликовала честное фото Виктория Боня. Она призналась, что несколько раз была у косметолога. Светская львица решила похвастаться гладкой кожей в свои 42 года. Но при этом она сделала макияж.

«Без фотошопа мои любимые фотки! Но это возможно тоже не всегда. Мне не нужны никакие фильтры и фотошоп. Я в шоке от такого, какой стала кожа, наконец-то я снова ее узнаю! У меня всегда была хорошая кожа, слава мамочке», — написала Боня.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие признались, что восхищаются ее моложавым видом. «Да, вы всегда прекрасны», «Очень красивая», «Вика, вы прям девочка 18 лет», «Красота какая», «Ох, завидую», — стали писать подписчики.

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