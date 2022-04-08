«Мандариновый цвет так и манит»: Дарья Пынзарь показала свою красоту на пляже в Турции

Дарья Пынзарь хоть и является ведущей «Дома-2», исхитряется жить на две страны – Россию и Турцию. Несколько лет назад она переехала в солнечную Аланью с мужем и детьми, а в Москву она наведывается на съемки.

Плюс ко всему в столице у нее есть магазины одежды, а с недавних пор бизнесвумен стала зарабатывать еще на тренингах личностного роста, делясь с девушками секретами личного счастья и успеха.

Чтобы поднять настроение своим подписчикам, Дарья Пынзарь выложила в свой телеграм кадр, сделанный на Средиземном море в Турции, показывая красивую фигуру в микрошортиках, лифе и яркой рубахе.

«Мандариновый цвет так и манит, не отвести глаз», «Даша все стройнее и стройнее», «Очень красивая фотография», «Даша, спасибо за настроение моря!» — написали фолловеры.

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