С маленькой тележкой: Шубская показала, как сын Овечкина в пуховике-дутике закупается в супермаркете

Анастасия Шубская уже много лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она не скрывает, что хоккеист стал для нее главной опорой. Вскоре после свадьбы умерла ее мама Вера Глаголева.

Знаменитая актриса не увидела своих младших внуков. Избранница родила Овечкину сыновей. У них растут трехлетний Сергей и годовалый Илья. Пара живет в США, но они часто приезжают в Россию.

Шубская уже несколько месяцев находится в Москве. Она видится с сестрами и устраивает семейные посиделки. А вот ее муж ездит на матчи и тренировки, поэтому супруги уже несколько недель находятся в разлуке.

На этот раз отлучилась и сама Анастасия, но 8 апреля она сообщила, что приехала к детям. Она поделилась кадрами, на которых Сергей в пуховике-дутике стоит у кассы с маленькой тележкой.

Также Анастасия запечатлела и младшего сына. Илья заметно подрос. Он покрасовался перед мамой, улыбаясь.

«Уже вернулась к своим», — заявила жена спортсмена.

Поклонники восхитились ее наследниками. Многие отметили, что младший стал похож на папу. «Какой самостоятельный», «Просто прелесть», «Красивые такие», «Парни растут», «Какой у вас помощник», «Мне так нравится Сережа», «У вас богатыри растут», «Какая вы замечательная мама», «А где были?», «Ой, ждем фото с Овечкиным уже», — стали писать пользователи Сети.

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