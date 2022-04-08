«Кукла Барби»: Анна Заворотнюк скомбинировала несколько оттенков розового в образе с дорогими туфлями

Дочь Анастасии Заворотнюк – Анна Заворотнюк – надела дорогую обувь и короткие шорты на прогулку по вечернему Дубаю. Фото образа знаменитость опубликовала в личном микроблоге.

Заворотнюк выбрала белоснежную рубашку с широкими рукавами. Ее знаменитость заправила в короткие шортики ярко-розового цвета. Неоновый оттенок изделия перекликался с очень маленькой сумкой Jacquemus.

Цвет аксессуара был чуть ярче наряда Анны. Однако на этом розовая «феерия»Заворотнюк не заканчивалась. Модель завершила верчений образ туфлями Valentino цвета пудры. Многочисленные заклепки украшали обувь, чья стоимость варьируется около 72 тысяч рублей.

«Чисто кукла Барби», «Самая красивая девушка», «Сумочка просто зачет, я даже ее сначала не заметила. Вы и правда домашняя и солнечная!», «Какая же ты красивая, моя хорошая, отличного отдыха тебе!», «Аня, вы невероятно красивая и очаровательная», – написали восторженные поклонники Заворотнюк.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк похвасталось стройностью в платье-лапше цвета ночи. Модель украсила приталенный наряд крупными цветами на вороте. Также, несмотря на протесты против Chanel, знаменитость повесила на плечо сумочку этого модного дома.

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