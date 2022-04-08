«Не могу дождаться»: Пэрис Хилтон мечтает родить близняшек

В прошлом году актриса вышла замуж за Картера Реума.

Звезда фильма «Блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон желает стать матерью. Знаменитость захотела сразу нескольких детей.

После свадьбы с последним бойфрендом Картером Реумом Хилтон почувствовала себя в безопасности. Актриса заявила, что доверяет мужу на все 100%. Поэтому мечтает родить от него детей.

«Я чувствую, что наконец-то нашла своего идеального мужчину. Я чувствую себя в безопасности. У меня наконец-то есть свой дом, и я просто не могу дождаться, чтобы создать семью и завести детей», — отметила Хилтон.

«Я никогда в жизни не чувствовала себя в такой безопасности, я доверяю ему. Очень трудно доверять людям, особенно в Лос-Анджелесе, особенно парням. Так что я счастлива, что нашла парня из маленького городка, такого милого и с действительно хорошими семейными ценностями», — поделилась своим состоянием актриса в подкасте SiriusXM’s The Bellas.

Пэрис призналась, что одного ребенка ей будет мало:

«Мы бы очень хотели близнецов, трех или четырех. Я думаю, что это было бы потрясающе».

Напомним, ранее Пэрис Хилтон и ее муж назвали недостатки друг друга. Знаменитости публично поговорили о своих отношениях.

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