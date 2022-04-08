Юлия Барановская является известной телеведущей. Она не скрывает, что сама добилась успеха. После расставания с Андреем Аршавиным ей пришлось одной воспитывать троих детей. При этом Юлия построила карьеру на телевидении.

Она успевает вести несколько передач, часто появляется на светских мероприятиях. Также звезда путешествует и уделяет время детям. Недавно ее дочка Яна отпраздновала день рождения, устроив вечеринку.

Примечательно, что Юлия также ухаживает за собой. Она дружит с Александром Васильевым. 8 апреля телеведущая решила поделиться кадрами, на которых веселится в студии «Русского радио».

Она предстала в вязаном платье цвета сочной травы. Многодетная мама собрала волосы в пучок и сделала едва заметный макияж. Барановская стала танцевать, услышав хит «Мой мир» Кристины Орбакайте.

«Настроение — любовь», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она сияет изнутри. Фанаты давно ждут, когда Юлия встретит вторую половинку.

«Просто слов нет! Какая вы классная», «Ой, как идет зеленый», «Вы должны любить! Какая сразу сияющая улыбка», «Так и нужно! вы прелесть», «Что за красотка», «Просто бесподобно», «Ой, заражаете позитивом», «Какая вы естественная», «Вы прям девочка-девочка», «Любуюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.

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