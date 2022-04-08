После ссоры с тещей Тарзана заметили в ночном клубе в компании со стриптизершей

Сергей Глушко запечатлелся с ней в веселом настроении.

Тарзан (Сергей Глушко) и мама Наташи Королевой Людмила Порывай отписались друг от друга в социальных сетях.

Какая кошка пробежала между родственниками доподлинно неизвестно, но произошло это сразу после того, как танцовщик открыто поддержал Россию в известных событиях.

При этом его жена вообще решила исчезнуть из СМИ и социальных сетей, храня гробовое молчание.

После этих событий Тарзана заметили в ночном клубе со стриптизершей Мелиссой Фокс, с которой состоит в отношениях его сын Архип, сообщает «Экспресс газета». На обнародованном в Сети снимке Сергей Глушко позирует не только с наследником, танцовщицей, но и с прекрасной незнакомкой.

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