«У меня есть девушка»: Никас Сафронов признался, что влюблен

Для настоящих чувств возраст не является приговором. Поэтому в свои 66 лет член Российской Академии художеств Никас Сафронов может похвастаться романтическими отношениями с девушкой.

Сафронов делился тем, как отметит в этом году свое 66-летие и рассекретил новый роман.

«У меня есть девушка, с которой я встречаюсь. Но я не считаю нужным афишировать свои отношения. Потому как живу по принципу, что счастье любит тишину», — признался Никас Сафронов.

«Я надеялся, что в этом году у меня будет ударный день рождения. Но из-за происходящих в мире событий понял, что шумные торжества устраивать ни к чему. Хотел вообще отказаться от праздника. Но потом решил все же собрать друзей, встретиться с близкими — просто чтобы увидеть их, обнять, поговорить… Потому что с каждым годом их становится все меньше», — добавил Никас в беседе с womanhit.ru.

Напомним, ранее Никас Сафронов рассказал, почему его сын не может похудеть.

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