«Высмеивали мои ценности»: Рита Дакота рассказала, что много лет обижалась на «Фабрику звезд»

Исполнительница также обвиняла в своих бедах отца и бывшего коллегу.

Исполнительница Рита Дакота поделилась старыми обидами.

Артистка вспомнила, как мучилась от боли из-за ухода отца и неудачного участия в шоу «Фабрика звезд».

«Я много лет обижалась на папу, который пил и бросил нас с мамой, вместо того, чтобы благодарить за жизнь. Я много лет обижалась на «Фабрику звезд» за то, что обесценивали мой талант, высмеивали мои ценности, не дали мне моего заслуженного призового места по голосам зрителей. Вместо того, чтобы благодарить за билет в жизнь», — призналась Рита в личном микроблоге.

Также Дакоту задел уход из ее команды музыканта, с которым она много лет сотрудничала.

«Я много лет обижалась на музыканта, который некрасиво ушел из нашего коллектива. Вместо того, чтобы благодарить за десятки написанных вместе песне и сотни совместных концертов», — добавила Рита.

Напомним, ранее Рита Дакота похвасталась идиллией в отношениях дочери Мии и своего избранника Федора Белогая.

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