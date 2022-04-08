«Наши не подведут»: Алена Водонаева поделилась своими надеждами на Rutube

Участница второго сезона проекта «Звезды в Африке» Алена Водонаева разместила в личном микроблоге фотографию нового образа на презентации обновленной весрии Rutube.

Водонаева выбрала черный монохромный аутфит.

«Итак, Rutube. Обновленная версия и презентация по этому случаю прошла в Московском планетарии. Среди гостей: медийные люди, инфлюенсеры, блогеры и тиктокеры. С 2020 года Рутуб принадлежит Газпром-Медиа. А это значит, что бюджет на качественные продукты есть», — отметила Водонаева.

Алена сомневается в популярности аналога YouTube в России. Однако хочет дать отечественному продукту шанс.

«Надеюсь, что наши не подведут и подсадят качественную аудиторию на иглу интересного, познавательного, интеллектуального, развлекательного контента. Из личных пожеланий: красивые живые лица, которые не макнули в тазик с филлерами, грамотная речь или хотя бы отсутсвие косноязычия и классный юмор базирующийся на остром уме (остроумности, пожалуйста). Уникальности, меда для глаз, для ушей и для ума. Пойду ли я на Рутуб? Я еще не решила. У меня есть пара идей, но я планировала после Африки реализовывать это на Ютубе. Сейчас не знаю. Думаю», — добавила Алена.

Напомним, ранее Алена Водонаева примерила на себя бусы из тараканов.

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