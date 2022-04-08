«Зоя»: Григорий Лепс решил открыть ресторан в центре Москвы

Артист всеми силами борется с неудачами в бизнесе.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс после потери доступа к зарубежным счетам, развода и проигранного дела Кремлевскому дворцу начал все с нуля и нашел себя в ресторанном бизнесе.

Лепс откроет заведение на Патриарших прудах с акцентом на русскую кухню. Певец собирается подавать в своем заведении котлеты по-киевски с черной икрой и устрицы под соусом из шампанского и лайма. Сообщает Telegram-канал «Звездач».

Григорий Лепс ранее уже работал с такими заведениями, как бар «Рюмка водки» и ресторан «Лесной». Исполнитель сотрудничает с Эмином Агаларовым не только на сцене во время концертов, но и по вопросам ресторанного бизнеса.

К слову, новое заведение Лепса будет называться «Зоя». Артист надеется реабилитироваться после последних неудач в своей жизни.

Напомним, ранее Григорий Лепс показал свое семейство за ужином в ресторане. Артист запечатлелся со своими детьми, а также подругами своей дочки Евы Лепсверидзе.

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