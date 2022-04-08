«Вместе с обоими машинно-местами»: Ксения Собчак после отъезда в Израиль продала квартиру в Москве

В начале марта жена Константина Богомолова улетела с сыном в Израиль. А недавно у СМИ появилась информация о том, что Ксения Собчак продала недвижимость в столице России.

Такое сообщение натолкнуло фолловеров знаменитости на мысль о переезде Ксении в Израиль. Поклонники Собчак уверены, что телеведущая решила обосноваться в другой стране.

Также стало известно о том, что Ксения Собчак продала свою московскую квартиру за 800 миллионов рублей. Речь идет о недвижимости в элитном районе Хамовники.

«Квартира уже продана, вместе с обоими машино-местами», — рассказал инсайдер в беседе с ren.tv.

К слову, Ксения даже не успела толком пожить в квартире за 800 миллионов. Собчак зарегистрировала жилье на свое имя только 25 февраля этого года. В понедельник, четвертого апреля телеведущая прилетела в Москву и в этот же день были подписаны документы о продаже квартиры.

Напомним, ранее Ксения Собчак вспомнила, как Владимир Жириновский представлял свои похороны.

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