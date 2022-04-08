Подросла и радует родных: Арсений Шульгин показал дочь Селин за завтраком

Бизнесмен устроил игры с наследницей в роскошной новой квартире.

Среди последних публикаций личного микроблога младшего сына Валерии — Арсения Шульгина — появились записи с его дочерью Селин. Молодой папа покормил и поиграл с кудрявой малышкой.

Внучка певицы Валерии стала большой и уже научилась произносить некоторые слова. Например, слово «папа» Селин без труда говорит родителю во время совместных игр.

Арсений Шульгин часто трудится вне дома. Бизнесмен с утра до ночи занят рабочими делами. Но все же Арсений успевает находить время для малышки Селин.

Недавно Шульгин провел утро с дочерью и показал завтрак с видом из окон «Москвы-Сити». Селин ползала по своему отцу и приветствовала подписчиков родителя взмахами руки.

«Всем привет от Селинки», — отметил Арсений в личном микроблоге.

Поклонники годовалой девочки заметили, что малышка с каждым днем все больше напоминает своего звездного отца.

Напомним, ранее Арсений Шульгин привел дочку в бассейн. Знаменитость признался, купая малышку, что ему нравится быть отцом.

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