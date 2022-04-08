Могила утонула в цветах: Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Уже бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на московском Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком сегодня пришли тысячи людей. Кто-то попал на гражданскую панихиду в Дом союзов, а кто-то уже приехал на кладбище.

Гроб на Новодевичьем установили внутри черной палатки. Часть гостей разместили на стульях. Перед похоронами отслужили молебен.

Также в похоронах участвовал военный оркестр.

Пресс-служба ЛДПР опубликовала фото могилы Владимира Жириновского.

«Покойся с миром, дорогой наш Владимир Вольфович. Нет предела нашей скорби…» — говорится в заявлении.

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