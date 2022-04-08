«Пусть продвигает славянскую культуру»: Матвиенко отказался судиться с Бейонсе из-за песни «Краса»

Композитор Игорь Матвиенко заявил, что не собирается судиться с американской певицей Бейонсе из-за песни группы «Любэ» «Краса» в исполнении Николая Расторгуева.
По его словам, это большая культурологическая удача, что исполнительница спела данную композицию, позаимствовав частично у русских. Как заметил Матвиенко, песня «Конь» также пользуется популярностью в мире. Ремейки сделаны на многих языках — от исландского до корейского.
«Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться. А претензий никаких к Бейонсе не имею — пусть продвигает славянскую культуру американскому слушателю».
Напомним, что обладательница 28 премий «Грэмми» Бейонсе выпустила клип. Его мелодия очень сильно напоминает композицию группы «Любэ» под названием «Краса». При этом автором и продюсером указана сама американка, сообщает «Комсомольская правда».
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