«Пусть продвигает славянскую культуру»: Матвиенко отказался судиться с Бейонсе из-за песни «Краса»

Как отметил композитор, это большая культурологическая удача.

Композитор Игорь Матвиенко заявил, что не собирается судиться с американской певицей Бейонсе из-за песни группы «Любэ» «Краса» в исполнении Николая Расторгуева.

По его словам, это большая культурологическая удача, что исполнительница спела данную композицию, позаимствовав частично у русских. Как заметил Матвиенко, песня «Конь» также пользуется популярностью в мире. Ремейки сделаны на многих языках — от исландского до корейского.

«Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться. А претензий никаких к Бейонсе не имею — пусть продвигает славянскую культуру американскому слушателю». Игорь Матвиенко

Напомним, что обладательница 28 премий «Грэмми» Бейонсе выпустила клип. Его мелодия очень сильно напоминает композицию группы «Любэ» под названием «Краса». При этом автором и продюсером указана сама американка, сообщает «Комсомольская правда».

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