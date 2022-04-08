«Не понимают, что унижают себя»: Алферова показала, как в Закарпатье снесли памятник Пушкину

По словам актрисы, величие русского поэта от этого не пострадает.

Актриса Ксения Алферова в «Телеграме» опубликовала фото, как в Закарпатье сносят памятник поэту Александру Пушкину. Она отметила, что ей жаль людей, которые такое творят.

«Величие Пушкина от этого не пострадает. Любовь людей к нему также, а вот настоящее и будущее тех, кто это творит — под большим вопросом. Жаль отчаянно мне людей, которые так низко и недостойно себя ведут, не понимают, что унижают себя, выглядят мелко и низко, да и чувствуют, по всей видимости, также». Ксения Алферова

По словам актрисы, взрослые с чувством собственного достоинства люди так вести бы себя никогда бы не стали.

Отметим, что на Украине снос памятника объясняли законом «О географических названиях», согласно которому запрещено присваивать названия объектам, «символизирующим Россию». Правда, закон Верховной радой еще на самом деле не принят.

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