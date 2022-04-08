«Если бы Костя сурово приложил руку»: Влад Соколовский обвинил Константина Меладзе в распаде группы «БиС»

Певец Влад Соколовский вспомнил, как перестал выступать в качестве солиста группы «БиС».

Артист рассказал о конфликте своего коллеги Дмитрия Бикбаева и продюсера коллектива, Константина Меладзе.

«Сейчас могу сказать: если бы Костя сурово приложил руку к процессу, группа бы не распалась и работала так, как он это видел. Дима был недоволен тем, как Костя ведет работу, я тоже… Дима говорил, что хочет написать продюсеру письмо и обозначить то, как видит наш рабочий процесс», — заявил Соколовский.

Исполнитель отметил, что Меладзе был возмущен упреком Бикбаева.

«Не знаю, в каком виде это было, потому что не читал написанное. Но Костя прочел. Возможно, группа была в таком состоянии, что Костю это письмо взорвало. Он говорил мне, мол, как Дима может меня учить тому, как продюсировать?!» — добавил артист во время шоу «Недудь» на newradio.ru.

Напомним, ранее Влад Соколовский рассказал о разводе с певицей Ритой Дакотой.

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