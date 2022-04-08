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Гроб с телом Владимира Жириновского увезли на Новодевичье кладбище

На территорию погоста прошел военный оркестр.

Гроб с телом Владимира Жириновского увезли на Новодевичье кладбище
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

Гроб с телом лидера ЛДПР Владимира Жириновского увезли на кортеже на Новодевичье кладбище столицы, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Отметим, что гроб с телом политика вынесли через центральный вход Колонного зала Дома союзов. При этом журналистов близко не подпустили.

Добавим, что на территорию Новодевичьего кладбища прошел военный оркестр.

Напомним, что Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Владимир ЖириновскийВладимир Жириновский последние новостиКолонный зал Дома СоюзовНоводевичье кладбищеНовости google