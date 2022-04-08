Эмин Агаларов отменил фестиваль «Жара» в Баку

Причиной стала непростая и крайне напряженная ситуация в мире.

Музыкант Эмин Агаларов сообщил, что популярный фестиваль «Жара» в этом году не состоится. Как отметил певец, причина кроется «в сложившейся ситуации в мире».

Напомним, что фестиваль «Жара» уже отменяли в 2020 году. Тогда, правда, причина была в распространении коронавируса. В прошлом году его провели в Москве, сообщает телеграм-канал «Стархит».

Заметим, что «Жара» — ежегодный международный музыкальный фестиваль. Основан в 2016 году российским и азербайджанским певцом, музыкантом и предпринимателем Эмином Агаларовым.

Впервые прошел с 9 по 10 июля 2016 года в Баку, на курорте Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря.

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