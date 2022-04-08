Теперь закупается не в ЦУМе: Бородина покрасовалась в джинсах с высокой посадкой и модной рубашке в клетку

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже длительное время работает ведущей «Дома-2» и других передач. В прошлом году жизнь Ксении изменилась.

После развода она стала чаще выходить в свет и участвовать в светских раутах. Примечательно, что брюнетка всегда тратила много денег на обновки. Она покупала наряды люксовых брендов в ЦУМе. Но теперь даже ей некоторые вещи стали не по карману.

Последний раз Бородина призналась, что закупилась с подругой в торговом центре. А теперь она мониторит рост цен и удивляется тому, что все продолжает дорожать. Так босоножки Jimmy Choo подорожали и стоят теперь 96 500 рублей.

Однако телеведущая нашла альтернативу. Она покупает наряды в шоурумах и у российских дизайнеров. На этот раз она устроила распаковку, показав обновки.

Ксения примерила джинсы с высокой посадкой и голубые лоферы. Она дополнила образ новой рубашкой в клетку нежных голубых и розовых оттенков. Благодаря модным джинсам она стала визуально стройнее и подчеркнула талию.

Поклонники отметили, что им нравятся такие образы в стиле кэжуал. «Классно! Цвета суперские», «А я в восторге!», «Это шикарно, Ксюня!», Ой, цвет такие вкусные«, «С твоей фигуркой можно все носить», «Какая ты роскошная», «Така классная, без пафоса», «Лучше, чем платья в облипку», — стали писать пользователи Сети.

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