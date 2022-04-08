Свекровь Стриженовой оказалась в больнице после новостей о «бегстве» телеведущей с мужем в Армению

Народная артистка России Любовь Стриженова, которой 81 года, находится в Боткинской больнице.

Телеведущая Екатерина Стриженова заявила, что ее свекровь, народная артистка России Любовь Стриженова, угодила в больницу после новостей о «бегстве» невестки с мужем за границу.

«Она целый день всем объясняла, что это фейк, перенервничала, в результате стало плохо с сердцем и ее отвезли в Боткинскую больницу с приступом». Екатерина Стриженова

Как отметила Екатерина Стриженова, телеведущая в данный момент решает проблемы со здоровьем свекрови. Кроме того, готовится к показам спектаклей и работе на Первом канале. Она в шоке, что СМИ опубликовали непроверенные факты, не удосужившись связаться с ней или агентом, сообщает «СтарХит».

Ранее в СМИ прошла информация, что Екатерина Стриженова с мужем уехали в Армению. При этом некоторые СМИ писали, что они якобы эмигрировали.

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