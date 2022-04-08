Леди в алом: 54-летняя Стриженова в силуэтном платье в пол с акцентом на талии вышла в свет

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она знакома многим зрителям благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Екатерина предпочитает всегда выглядеть безупречно.

Она не скрывает, что на съемках для нее образы подбирают стилисты. А вот в обычной жизни телеведущая сама выбирает луки. Недавно она провела мини-отпуск в Армении. Звезда гуляла по Еревану в воздушных платьях и юбках макси.

На днях Стриженова вернулась в Москву. Она была раздосадована тем, что в СМИ появились слухи о ее эмиграции. Телеведущая объяснила, что это была обычная поездка. В соцсети она опубликовала кадры со светского вечера в Москве.

Артистка вышла в свет с мужем Александром. Она позировала для фото в алом платье в пол с воланами. Екатерина также собрала волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Наряд подчеркнул ее талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в 54 года. Многие адресовали ей комплименты. «Катя, какая вы красавица и внешне, и в душе!», «Леди Стиль», «Какая вы красивая! Держитесь! Хороших людей больше! Храни вас Бог!», «Королевская красота в великолепном наряде!», «Прекрасно смотритесь в красном платье», «Ах, какая красота!» — прокомментировали пост подписчики.

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