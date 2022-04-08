Попытка номер три: Аврил Лавин снова выходит замуж за рокера

Канадская рок-звезда Аврил Лавин в третий раз попробует построить семейное счастье. Ее новый жених — певец и рэпер Mod Sun, он же 35-летний Дерек Смит.

7 апреля артист выложил в соцсети фотографии того, как он сделал предложение возлюбленной. Молодой человек встал на одно колено перед Аврил, когда они проплывали на теплоходе у Эйфелевой башни, и преподнес кольцо с бриллиантом — все по правилам. Скрипач и букет из красных роз прилагались.

«В тот день, когда мы встретились, я знал, что это та единственная. Вместе навсегда, пока наши дни не закончатся», — написал стихотворение для своей невесты Mod Sun.

37-летняя Аврил сказала «да», и это ее третья попытка в жизни.

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Напомним, в 2006–2010 годах рок-певица была замужем за фронтмена Sum 41 Дериком Уибли, затем в 2013–2015 годах — за солистом Nickelback Чедом Крюгером. Ее новый избранник тоже рокер, но, как это сейчас модно, не чурается рэпа. Но кого волнует стиль музыки? Главное — чтобы Лавин была счастлива.

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