На Новодевичьем кладбище переполох: толпы людей собираются у входа на похороны Жириновского

В Москве, в здании Дома Союзов, прощаются с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. После гражданской панихиды тело политика доставят на Новодевичье кладбище.
На кладбище уже собирается толпа людей, полиция их не пускает, так как прощание происходит в другом месте.
Только что там промаршировал почетный караул.
«Сегодня никого не пропустят. Прощание только для родственников. В 17:00 кладбище закрывается. Завтра приходите», — говорят стражи порядка любопытным.
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