Класть гвоздики и розы некуда: москвичи и гости столицы завалили цветами гроб с телом Жириновского

Жители Москвы и гости столицы, которые приехали проститься с политиком Владимиром Жириновским, буквально завалили гроб лидера ЛДПР цветами, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Персонал все время убирает с подиума перед гробом цветы. Люди все идут и идут. Класть гвоздики и розы уже просто некуда. В связи с этим церемонию прощания продлили до 13 часов московского времени.

Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Владимира Жириновского. Его проводил лично патриарх Кирилл. Позже с политиком простился президент России Владимир Путин.

Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет.

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