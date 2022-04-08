Спектакль окончен: Сара Джессика Паркер и ее муж заразились коронавирусом

7 апреля на Бродвее отменили постановку Plaza Suite, потому что ведущая актриса Сара Джессика Паркер сдала положительный тест на коронавирус.

За несколько дней до этого муж и партнер артистки в данном спектакле Мэттью Бродерик тоже заразился CoViD-19. Предполагалось, что Сара будет играть с его дублером, но и она подхватила от супруга коварную инфекцию.

«Поскольку у Мэттью Бродерика и Сары Джессики Паркер положительные результаты на ковид, сегодняшнее представление Plaza Suite отменено, — цитирует продюсеров шоу издание Variety. — Все желают Мэттью и Саре Джессике скорейшего выздоровления».

Зрители могут сдать билеты или обменять их на новые даты. Однако, когда именно актерская пара выздоровеет и вернется на сцену, неизвестно.

больше по теме Дэниел Крейг подхватил коронавирус и отменил свои спектакли Зрители постановки «Макбет» были вынуждены сдать билеты после положительного теста актера.

Журналисты добавили, что многие бродвейские постановки были перенесены или вовсе отменены из-за коронавируса. Американская индустрия развлечений еще не может оправиться от удара пандемии.

Напомним, что в Plaza Suite играют сразу три семейных четы. Критики дали положительные оценки выступлению Паркер и Бродерика.

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