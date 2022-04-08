«Еву Польну – обожаю»: Илья Соболев принес извинения певице после сравнения со свиньей

Ранее шоумен не совсем удачно пошутил над исполнительницей.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграме» принес извинения певице Еве Польне, которую ранее сравнил со свиньей.

«Еву Польну — обожаю. ТухлоСМИ сами оскорбляют Еву. Вам нравятся желтые от поедания снега перед своей редакцией паблики?» Илья Соболев

Напомним, что Илья Соболев ранее в соцсетях написал: «Свинья — очень крутое животное. Например, свиньи вообще не потеют. Вы же тоже, девчонки, вообще не потеете. Я видел видео, как Ева Польна на «Авторадио» пять минут танцует сухая. Смешно?» — спросил он своих пользователей.

Отметим, что далеко не все подписчики Ильи Соболева оценили такой юмор шоумена. Многие заметили, что он явно перегибает палку.

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