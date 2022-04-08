«Очень изменился, похудел, не узнать»: поклонница Жириновского поделилась увиденным

Наш корреспондент находится на месте событий.

В Москве проходит прощание с теперь уже бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В 11 утра в Доме Союзов на Большой Дмитровке началась церемония прощания с политиком.

Народу — тьма, наш корреспондент сообщает, что к зданию практически невозможно подступиться.

Пожилая женщина на выходе поделилась увиденным: «Очень изменился, очень похудел, не узнать».

Перед гробом по традиции лежат государственные награды, которыми был награжден политик. Поклонники Жириновского отмечают, что его «хоронят, как президента».

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