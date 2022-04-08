Николаев, Мороз, Моисеев, Укупник: кто из российских звезд купил недвижимость в Прибалтике

Сразу несколько известных российских звезд шоу-бизнеса имеют недвижимость в Прибалтике. Однако попасть им туда в ближайшее время будет крайне проблематично из-за происходящих в мире событий.

Так, у музыканта Аркадия Укупника есть квартира в Юрмале. В этом курортном городке он любит отдыхать летом. На покупку недвижимости в Юрмале певец и композитор решился несколько лет назад с подачи жены Натальи, которая без ума от Латвии.

У Бориса Моисеева в Юрмале также имеется в собственности квартира. Недавно его концертный директор Сергей Горох сообщил, что лето музыкант проведет именно в Прибалтике.

У певца Игоря Николаева в Юрмале в пятидесяти метрах от моря на проспекте Дзинтари шикарная двухуровневая квартира. Апартаменты выполнены в скандинавском стиле. На первом этаже у певца столовая и гостиная, где расположился белый рояль, на втором — детская, спальни, библиотека и терраса с потрясающим видом.

А вот у актрисы Дарьи Мороз жилье не в Юрмале, а в Лиепае. Это небольшой город на юго-западе Латвии. Причем недвижимость звезда «Содержанок» купила еще будучи замужем за режиссером Константином Богомоловым. Ей очень понравился морской воздух в этом городе, когда она была в нем на гастролях с тогдашним мужем, сообщает «АиФ».

Напомним, что Латвия ввела запрет на посещение страны для многих российских артистов. В список попали более двадцати человек. Правда, никого из перечисленных выше звезд в нем не оказалось.

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