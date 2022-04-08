«Хоронят, как президента!»: политики и VIP-персоны собираются у гроба Жириновского

Наш корреспондент находится на месте событий.

В Москве прощаются с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Сначала политика отпели в храме Христа Спасителя, а потом гроб с телом привезли в Дом Союзов на Большую Дмитровку, где проходит прощание.

Родственники рассаживаются на кресла слева от гроба. Для ВИП-персон предусмотрен отдельный вход.

Первым с Жириновским попрощался Владимир Путин. Его кортеж промчался мимо Кремля к Дому Союзов.

Наши журналисты заметили возле гроба Дмитрия Медведева. Политик выразил соболезнования внебрачному сыну Жириновского Олегу и внебрачной дочери Анастасии.

«Хоронят, как президента!» — говорят люди в толпе.

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